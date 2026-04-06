Росийский дипломат предположил, зачем Зеленский приезжал в Сирию

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский приезжал в Сирию и встретился с властями для того, чтобы выпросить оружие и боеприпасы для ВСУ, считает российский посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.
Зеленский 5 апреля посетил Сирию.
"Я думаю, что приехал за подачками. Как всегда выпрашивать, попытаться с арабами договориться, сыграть на той ситуации непростой, в которой они сейчас находятся. Я думаю, что, где удастся, может быть, поцарапать что-то в плане боеприпасов, вооружения... попытаться как-то торгануть лицом: есть какой-то боевой опыт у украинцев... Он может в обмен на оружие, на боеприпасы его предоставить", - сказал Долгов "Газете.Ru".
Как отметил дипломат, в Сирии "наверняка остались бесконтрольные запасы вооружений".
В марте Зеленский активно выпрашивал ракеты Patriot у стран Ближнего Востока, где обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана.
