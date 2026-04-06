Названа отрасль, где средние зарплаты превысили 500 тысяч рублей
Единственной отраслью экономики России, где средние зарплаты в январе превышали 500 тысяч рублей, стало перестрахование, выяснило РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T00:53:00+03:00
РИА Новости: средняя зарплата в перестраховании превысила 500 тысяч рублей
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Единственной отраслью экономики России, где средние зарплаты в январе превышали 500 тысяч рублей, стало перестрахование, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Так, в начале года средние трудовые доходы в перестраховании достигли 559 тысяч рублей, при этом годом ранее они составляли 329,7 тысячи.
В остальных сферах экономики средние зарплаты были менее 300 тысяч рублей.
Исключением стали не относящиеся к какой-то одной отрасли структуры: например, сотрудники холдингов в среднем получали в январе 422 тысячи рублей, управляющие фондами – 345,2 тысячи рублей, занятые в головных офисах – 315,3 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.