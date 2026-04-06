Режим тишины для ремонта линии ЗАЭС пока не согласовали, заявила Яшина

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Режим тишины для восстановления основной линии "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, пока не согласован, работа по его утверждению ещё ведётся, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Режим тишины для восстановления работоспособности ВЛ 750 кВ "Днепровская" пока не согласован — работа по его согласованию ещё ведётся" , - сказала Яшина агентству.

Основная ВЛ "Днепровская" была отключена действием защиты 24 марта, станция сейчас снабжается по резервной линии "Ферросплавная-1".