15:38 06.04.2026
Режим тишины для ремонта линии ЗАЭС пока не согласовали, заявила Яшина
Днепр (река), Энергодар, Запорожская АЭС, Европа, Происшествия
Яшина: режим тишины для ремонта линии Запорожской АЭС пока не согласован

1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Режим тишины для восстановления основной линии "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, пока не согласован, работа по его утверждению ещё ведётся, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"Режим тишины для восстановления работоспособности ВЛ 750 кВ "Днепровская" пока не согласован — работа по его согласованию ещё ведётся" , - сказала Яшина агентству.
Основная ВЛ "Днепровская" была отключена действием защиты 24 марта, станция сейчас снабжается по резервной линии "Ферросплавная-1".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
