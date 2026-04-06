https://ria.ru/20260406/zaes-2085465962.html
Режим тишины для ремонта линии ЗАЭС пока не согласовали, заявила Яшина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064139157_0:39:3571:2048_1920x0_80_0_0_064cad2ee9f807bfecf675ec79c7e0d9.jpg
https://ria.ru/20260406/zaes-2085464692.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064139157_474:0:3205:2048_1920x0_80_0_0_4a35d0145bd6dc386ac029d9e8bc7cef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Яшина: режим тишины для ремонта линии Запорожской АЭС пока не согласован
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Режим тишины для восстановления основной линии "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, пока не согласован, работа по его утверждению ещё ведётся, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"Режим тишины для восстановления работоспособности ВЛ 750 кВ "Днепровская" пока не согласован — работа по его согласованию ещё ведётся" , - сказала Яшина агентству.
Основная ВЛ "Днепровская" была отключена действием защиты 24 марта, станция сейчас снабжается по резервной линии "Ферросплавная-1".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.