Директор ЗАЭС рассказал о создании режима тишины для ремонта ЛЭП
Директор ЗАЭС рассказал о создании режима тишины для ремонта ЛЭП - РИА Новости, 06.04.2026
Директор ЗАЭС рассказал о создании режима тишины для ремонта ЛЭП
В данным момент совестно с МАГАТЭ ведется работа по созданию "режима тишины" для ремонта одной из высоковольтных линий электроснабжения Запорожской АЭС,... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T02:36:00+03:00
2026-04-06T02:36:00+03:00
2026-04-06T02:36:00+03:00
энергодар
в мире, энергодар, алексей лихачев, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
Директор ЗАЭС рассказал о создании режима тишины для ремонта ЛЭП
РИА Новости: на ЗАЭС вместе с МАГАТЭ хотят создать режим тишины для ремонта ЛЭП
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В данным момент совестно с МАГАТЭ ведется работа по созданию "режима тишины" для ремонта одной из высоковольтных линий электроснабжения Запорожской АЭС, рассказал РИА Новости директор станции Юрий Черничук.
Он напомнил, что 24 марта в результате воздействия украинских боевиков была повреждена и выведена из строя одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения ЗАЭС - "Днепровская", поэтому сейчас станция питается от одной линии "Ферросплавная".
"На данный момент основной источник внешнего энергоснабжения — это линия "Ферросплавная", резерва у нас нет (только дизель-генераторы – ред.), и на данный момент совместно с МАГАТЭ ведется работа по созданию очередного, шестого по счёту режима тишины для того, чтобы техническим специалистам была предоставлена возможность выполнить ремонт линии"- сказал Черничук агентству.
Он добавил, что имеющиеся на площадке резервные дизель-генераторы находятся в состоянии дежурства, а запаса дизельного топлива достаточно в случае необходимости для поддержания объекта в безопасном состоянии.
В пятницу директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что за две недели отмечен кратный рост интенсивности атак со стороны ВСУ
по территории рядом с Запорожской АЭС
и Энергодару
. В воскресенье глава "Росатома
" Алексей Лихачев
рассказал, что ударов по району Запорожской АЭС в последние дни не было, но были "прилеты" по "городу-спутнику" станции Энергодару, электроснабжение станции по линии "Днепровская" потеряно в уязвимом месте - над водой, это затрудняет прогнозы по срокам ремонта.