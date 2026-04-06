Директор ЗАЭС охарактеризовал ситуацию на станции как стабильно напряженную

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС характеризуется как стабильно напряженная из-за боевого воздействия на объекты станции и города, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
В пятницу директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что за две недели отмечен кратный рост интенсивности атак со стороны ВСУ по территории рядом с Запорожской АЭС и Энергодару. В воскресенье глава "Росатома" Алексей Лихачев рассказал, что ударов по району Запорожской АЭС в последние дни не было, но были "прилеты" по "городу-спутнику" станции Энергодару, электроснабжение станции по линии "Днепровская" потеряно в уязвимом месте - над водой, это затрудняет прогнозы по срокам ремонта.
"К сожалению, у нас появилась такая формулировка, не совсем стандартная, но тем не менее - это стабильно напряжённая ситуация. Можем так эту ситуацию характеризовать. Связанно это, естественно, с интенсивностью боевого воздействия, обстрелами которым подвергаются объекты станции, находящиеся в промзоне, и город, и коммуникации городские", - сказал Черничук агентству.