В МИД Белоруссии отреагировали на блокировку аккаунтов государственных СМИ

МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Белоруссия оставляет за собой право отреагировать всеми доступными средствами в рамках национального законодательства и международного права на блокировку платформой YouTube аккаунтов трех белорусских государственных СМИ, заявил МИД республики.

"Белорусская сторона досконально изучает все обстоятельства произошедшего. Оставляем за собой право отреагировать соответствующим образом – всеми доступными средствами в рамках национального законодательства и международного права", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой белорусского внешнеполитического ведомства.

В пятницу стало известно, что администрация видеохостинга удалила YouTube-каналы белорусских госСМИ Белта, ОНТ, СТВ. Агентство Белта заявило, что удаление каналов произошло из-за санкций, однако отметило, что оно не находится под санкциями.