https://ria.ru/20260406/yutub-2085464442.html
В МИД Белоруссии отреагировали на блокировку аккаунтов государственных СМИ
Белоруссия оставляет за собой право отреагировать всеми доступными средствами в рамках национального законодательства и международного права на блокировку... РИА Новости, 06.04.2026
в мире
белоруссия
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6481fb449317aa85a147113660c1aa7.jpg
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_219bed64e225401731785a37b0ce0b7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Белоруссия оставляет за собой право отреагировать всеми доступными средствами в рамках национального законодательства и международного права на блокировку платформой YouTube аккаунтов трех белорусских государственных СМИ, заявил МИД республики.
"Белорусская сторона досконально изучает все обстоятельства произошедшего. Оставляем за собой право отреагировать соответствующим образом – всеми доступными средствами в рамках национального законодательства и международного права", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой белорусского внешнеполитического ведомства.
В пятницу стало известно, что администрация видеохостинга удалила YouTube-каналы белорусских госСМИ Белта, ОНТ, СТВ. Агентство Белта заявило, что удаление каналов произошло из-за санкций, однако отметило, что оно не находится под санкциями.
Министерство информации Белоруссии
заявило, что негативно оценивает этот недружественный и безосновательный шаг со стороны видеоплатформы и оставляет за собой право на принятие необходимых мер реагирования. Белорусский союз журналистов призвал парламент и министерство информации принять все необходимые меры для защиты законных прав и интересов белорусских журналистов. В союзе подчеркнули, что будут "настаивать на применении самых жестких симметричных и асимметричных мер против информационных врагов".