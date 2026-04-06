В МИД Белоруссии отреагировали на блокировку аккаунтов государственных СМИ - РИА Новости, 06.04.2026
15:32 06.04.2026
В МИД Белоруссии отреагировали на блокировку аккаунтов государственных СМИ
В МИД Белоруссии отреагировали на блокировку аккаунтов государственных СМИ
Белоруссия оставляет за собой право отреагировать всеми доступными средствами в рамках национального законодательства и международного права на блокировку... РИА Новости, 06.04.2026
В мире, Белоруссия, YouTube
В МИД Белоруссии отреагировали на блокировку аккаунтов государственных СМИ

МИД Белоруссии: Минск отреагирует на блокировку аккаунтов законными средствами

Логотип YouTube. Архивное фото
МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Белоруссия оставляет за собой право отреагировать всеми доступными средствами в рамках национального законодательства и международного права на блокировку платформой YouTube аккаунтов трех белорусских государственных СМИ, заявил МИД республики.
"Белорусская сторона досконально изучает все обстоятельства произошедшего. Оставляем за собой право отреагировать соответствующим образом – всеми доступными средствами в рамках национального законодательства и международного права", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой белорусского внешнеполитического ведомства.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Мининформ Белоруссии прокомментировало удаление YouTube-канала БелТА
3 апреля, 21:10
В пятницу стало известно, что администрация видеохостинга удалила YouTube-каналы белорусских госСМИ Белта, ОНТ, СТВ. Агентство Белта заявило, что удаление каналов произошло из-за санкций, однако отметило, что оно не находится под санкциями.
Министерство информации Белоруссии заявило, что негативно оценивает этот недружественный и безосновательный шаг со стороны видеоплатформы и оставляет за собой право на принятие необходимых мер реагирования. Белорусский союз журналистов призвал парламент и министерство информации принять все необходимые меры для защиты законных прав и интересов белорусских журналистов. В союзе подчеркнули, что будут "настаивать на применении самых жестких симметричных и асимметричных мер против информационных врагов".
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Белорусские СМИ предупредили о появлении фейковых YouTube-каналов
3 апреля, 22:37
 
