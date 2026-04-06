Врач рассказала, как безопасно красить яйца на Пасху - РИА Новости, 06.04.2026
Религия
 
19:03 06.04.2026
Врач рассказала, как безопасно красить яйца на Пасху
Врач рассказала, как безопасно красить яйца на Пасху - РИА Новости, 06.04.2026
Врач рассказала, как безопасно красить яйца на Пасху
Чтобы безопасно покрасить яйца на Пасху, следует держать яйцо в красителе недолго, тогда в цвет окрасится только скорлупа, рассказала 360.ru врач... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T19:03:00+03:00
2026-04-06T19:03:00+03:00
религия
религиозные праздники
пасха
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149226/88/1492268872_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d197483f04bc3cb168a334cfa01af6a9.jpg
https://ria.ru/20260406/paskha-2085361460.html
https://ria.ru/20260406/paskha-2085073677.html
https://ria.ru/20260406/paskha-1858675417.html
россия
религиозные праздники, пасха, общество, россия
Религия, Религиозные праздники, Пасха, Общество, Россия
Врач рассказала, как безопасно красить яйца на Пасху

Врач Шабалина: яйца к Пасхе надо недолго держать в красителе ради безопасности

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Чтобы безопасно покрасить яйца на Пасху, следует держать яйцо в красителе недолго, тогда в цвет окрасится только скорлупа, рассказала 360.ru врач иммунолог-аллерголог высшей категории и заведующая отделением частной клиники Оксана Шабалина.
"Желательно держать яйцо в красителе недолго - это должно быть короткое время, чтобы только скорлупа окрасилась в цвет", - приводятся в материале ее слова.
Она добавила, что красить яйца красителями с блестками или наклейками безопасно, если они будут касаться только скорлупы.
"Такие компоненты остаются на поверхности яйца, быстро высыхают. Все, что остается сверху и не попадает внутрь, безопасно. Главное - не держать яйцо долго, так как у скорлупы пористая структура, поэтому краситель может попасть внутрь", - сказала Шабалина.
В материале также отмечается, что современные хозяйки используют для подготовки к празднику пищевые красители. К безопасным добавкам относятся Е120 (карминовая кислота/кармин) - натуральный красный краситель, Е122 (азорубин/кармуазин) - красный краситель, Е131 (синий патентованный V) - синий краситель, Е132 (индиготин/индигокармин) и Е133 (бриллиантовый голубой FCF) - синий краситель, Е160 (каротин) - натуральный краситель (от желтого до красновато-оранжевого), Е163 (антоциан) - натуральный краситель (от красного до синего), Е181 (танин пищевой) - краситель, осветлитель.
"Некоторых видов красок все же стоит избегать. Например, не нужно использовать детские фломастеры, маркеры, цветные нити или ткани. Последними иногда обвязывают яйца и вываривают, благодаря чему на скорлупе остаются красивые рисунки. Однако в их составе промышленные краски, которые могут быть опасны для употребления в пищу", - пишет 360.ru.
К небезопасным красителям относятся поталь (листки золотого цвета для украшения предметов), цветная копировальная бумага, марганцовка, йод и зеленка. Такие компоненты не предназначены для контакта с продуктами питания, и их лучше использовать по прямому значению.
РелигияРелигиозные праздникиПасхаОбществоРоссия
 
 
