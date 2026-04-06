Три экземпляра Як-130М будут готовы к полетам до 2027 года

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Три экземпляра учебно-боевого самолета Як-130М до конца года будут готовы к полетам, сообщил РИА Новости управляющий директор ПАО "Яковлев" Василий Прутковский.
«
"Пока три самолета в изготовлении. Друг за другом с разницей в пару месяцев до конца года у нас будут готовы три летных экземпляра. Дальше будем проводить летные испытания", — сказал он.
На прошлой неделе Прутковский рассказал, что первый опытный полет Як-130М состоится в июне.
Впервые прототип модернизированного самолета показали на выставке "Армия-2024". По информации ПАО "Яковлев", машина получит комплекс управляемого вооружения, что позволит ей успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности в качестве легкого штурмовика.
Базовый Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков.
