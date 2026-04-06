Готовившийся подрыв газопровода — не последняя угроза Сербии, заявил Вулин

БЕЛГРАД, 6 апр – РИА Новости. Попытка подорвать газопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в Сербию и Венгрию, будет не последней угрозой энергобезопасности Сербии, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости глава наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" Александр Вулин.

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, по которому российский газ поставляется в Венгрию . По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней.

"Меня беспокоят нападения на энергетические объекты "Турецкого пото ка" за границами Сербии, цель которых - дестабилизировать Сербию... Это угрозы, на которые мы не можем ответить, но можем защищать трассу газопровода у нас. Не верю, что это последняя угроза нашей энергетической безопасности, и наше дело - продолжить защищать нашу страну", - отметил Вулин

По его словам, ничто так не угрожает Сербии, как решения Брюсселя , которые подталкивают официальный Белград "поступить как ЕС и уничтожить свою экономику антироссийской истерией". Вулин неоднократно ранее говорил, что введение санкций против России стало бы в первую очередь ударом по сербской экономике.

Он подчеркнул, что обнаружение взрывчатки стало результатом усилий властей Сербии.

"Армия Сербии и структуры "Србиягаз" обеспечивают безопасность всех 403 километров газопровода, проходящих через нашу страну. Обнаружение взрывчатки, которая должна была быть использована для нападения на наш газопровод и остановить снабжение Венгрии и Словакии , не случайно - это результат терпеливой работы Военного агентства безопасности (ВБА, контрразведка - ред.)", - указал Вулин.

Взрывчатка и оборудование для ее активации были обнаружены в непосредственной близости от газопровода, сообщило ранее сербское минобороны. Высшая прокуратура в Суботице завела уголовное дело по статьям "незаконное изготовление, хранение, ношение и распространение оружия и взрывчатых веществ" и "попытка диверсии".