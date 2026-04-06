МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Родственники военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ жалуются, что тела их близких не эвакуируют из Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Кроме того, родственники признают, что в прошлом элитное подразделение теперь ничем не отличается от "мясных полков".