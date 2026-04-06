Боевика ВСУ, осужденного за атаку на Курск, внесли в перечень террористов

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Заместитель комбрига ВСУ Сендзюк*, заочно пожизненно осужденный за атаку Курска более чем 120 дронами в апреле 2025 года, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Сендзюк* Виталий Викторович, 4 декабря 1984 года рождения, село Скрипче Хмельницкого района Хмельницкой области Украинской ССР", - говорится в перечне.
В декабре 2025 года в СК РФ сообщили, что заместитель комбрига ВСУ Сендзюк* и командиры бригад Дмитрий Бондарович, Андрей Дзяний (оба внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ) заочно приговорены в России к пожизненному лишению свободы за теракт в Курской области.
По данным следствия, украинские боевики под командованием Сендзюка*, Бондаровича и Дзяния, используя свыше 120 БПЛА с самодельными взрывными устройствами, атаковали Курск в ночь на 15 апреля. В результате погибли и получили ранения мирные жители, были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, а также машины скорой помощи.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Лицо, признанное террористом и экстремистом на территории РФ