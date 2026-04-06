В Херсонской области из-за атак ВСУ погибла мирная жительница

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Одна мирная жительница погибла и 12 человек получили ранения в Херсонской области из-за атак ВСУ за выходные, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В частности, по его словам, женщина 1949 года рождения погибла в Малой Кардашинке от удара БПЛА по легковому автомобилю.