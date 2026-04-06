В Белгородской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадал мужчина

БЕЛГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в селе Ивановская Лисица Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он добавил, что машина повреждена, кроме того, посечены кровля, навес и забор частного домовладения.