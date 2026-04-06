Бойцы "Ахмата" перехватили новые беспилотники ВСУ в Сумской области

КУРСК, 6 апр - РИА Новости. ВСУ стали использовать новые беспилотники в Сумской области, бойцы спецназа "Ахмат", действующие в составе группировки "Север", уже перехватили несколько и изучили их, рассказал РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
"У противника появились новые образцы беспилотников, на днях ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории и посмотрели, что это такое. Эти беспилотники, видимо, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция", - рассказал Алаудинов.
Он уточнил, что перехваченные беспилотники являются модернизированными версиями.
"Это модернизированные беспилотники, летят дальше, чем предыдущие. В то же самое время мы также уже настраиваем под каждую новую их выходку свою работу", - пояснил Алаудинов.
Собеседник агентства уточнил, что с начала года только подразделения РЭБ спецназа "Ахмат" уничтожили более 3,1 тысячи БПЛА ВСУ на сумском и харьковском участке фронта.
"Будем делать весь максимум для того, чтобы уничтожить противника и дать ему понять, чтобы он там не пытался нового изобрести и привезти на фронт, это все равно не заставит нас отступить от своих целей и задач", - подытожил Алаудинов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18