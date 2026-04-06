Военные поделились способами уничтожения тяжелых дронов ВСУ - РИА Новости, 06.04.2026
Для нейтрализации тяжелых беспилотников ВСУ применяются FPV-дроны методом тарана, а также стрелковое оружие с тепловизионными прицелами, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.04.2026
РИА Новости: для борьбы с БПЛА ВСУ бойцы ВС РФ применяют FPV-дроны тараном
БЕЛГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Для нейтрализации тяжелых беспилотников ВСУ применяются FPV-дроны методом тарана, а также стрелковое оружие с тепловизионными прицелами, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения 11 армейского корпуса с позывным "Карта".
"Тяжелые БПЛА противника были уничтожены на линии боевого соприкосновения и над буферной зоной безопасности. Гексакоптеры были вычислены с помощью радиолокационных станций и пунктов воздушного наблюдения. После обнаружения данные цели передавались расчётам ПВО FPV-дронов, которые уничтожали воздушную угрозу методом тарана", - рассказал собеседник агентства.
Также, как уточнил собеседник агентства, для огневого поражения использовались автоматы, снайперские винтовки и пулеметы, оснащенные тепловизионными прицелами. Воздушная цель определяется за счёт инфракрасной сигнатуры. По его словам, в марте расчётами беспилотных систем и пунктами воздушного наблюдения корпуса были поражены более 90 гексакоптеров R-18, известных как "Баба-Яга".
"Карта" подчеркнул, что управление подразделениями ведется круглосуточно в штатных системах Минобороны России
, а объективный контроль осуществляется в режиме реального времени благодаря стабильному интернет-соединению.