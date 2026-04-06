В Роскачестве опровергли принцип "чем старше вино, тем лучше"

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Принцип "чем старше вино, тем лучше" уже не работает, все зависит от технологии производства: изначально она может быть поставлена так, что вино доводится и бутилируется уже в раскрывшемся состоянии, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
"Дело в том, что изначально технология производства и качество винограда может быть поставлена таким образом, что вино раскрывается в бутылке длительные годы, а может быть сделано так, что вино доводится и бутилируется уже в раскрывшемся состоянии", - сообщил он.
Глава Роскачества раскрыл данные о подделке вин
29 марта, 06:03
Протасов отметил, что ритейл в первую очередь ориентируется на то, чтобы существовала достаточно высокая оборачиваемость полки, чтобы вино на полке не стояло 10 лет.
В свою очередь потребителю нужно уметь отличать вина выдержанные и те, которые раскроют букет уже в первые полгода после бутилирования, и "Винный гид России" в этом поможет, прокомментировал Протасов.
Россиянам назвали минимальную цену хорошего вина
4 апреля, 03:46