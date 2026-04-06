Священник объяснил, почему нельзя выбрасывать вербу

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Освящённые на Вербное воскресенье ветви вербы не принято выбрасывать, их можно закопать в нехоженом месте или сжечь в "чистом" месте, отнести в храм или посадить, рассказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.
"Что касается того, что делать с освящёнными ветвями, то здесь церковные правила довольно просты и относятся скорее к благочестию, нежели к строгому запрету. Освящённую вербу принято хранить в течение года в святом углу рядом с иконами как напоминание о радости праздника", – рассказал священник РИА Новости.
Когда веточки засохнут или наступит следующее Вербное воскресенье, их не выбрасывают в мусорное ведро, потому что это святыня, отметил он.
"Их можно отнести в храм (там обычно есть для этого специальное место), сжечь в чистом месте (например, в печи), закопать в землю там, где не ходят ногами. А можно оставить, где были, добавив их к новым. Можно посадить в горшок или огороде — и через пару лет у вас будет своя персональная верба", – добавил священник.
Освященная верба — это не оберег, а напоминание о воскресающей силе веры и радости встречи Иисуса Христа, напомнил он.
Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим – один из 12 главных церковных праздников. В 2026 году оно отмечается 5 апреля, за неделю до Пасхи. Ему предшествует Лазарева суббота – день, когда Христос воскресил из мёртвых праведного Лазаря.
Он посвящён прибытию Иисуса Христа в Иерусалим перед иудейской Пасхой. Люди, встречавшие его в городе, устлали пальмовыми ветвями дорогу, по которой он въехал в город на осле. В напоминание об этом в Русской церкви установилась традиция приносить в храм и освящать пальмовые ветви, а в Русской церкви её заменили ветки зацветающей вербы. От этого произошло второе название праздника – Вербное воскресенье.