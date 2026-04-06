Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
03:13 06.04.2026 (обновлено: 14:03 06.04.2026)
https://ria.ru/20260406/verba-2085355354.html
Священник объяснил, почему нельзя выбрасывать вербу
Освящённые на Вербное воскресенье ветви вербы не принято выбрасывать, их можно закопать в нехоженом месте или сжечь в "чистом" месте, отнести в храм или... РИА Новости, 06.04.2026
религия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Священник объяснил, почему нельзя выбрасывать вербу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВерба
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Верба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Освящённые на Вербное воскресенье ветви вербы не принято выбрасывать, их можно закопать в нехоженом месте или сжечь в "чистом" месте, отнести в храм или посадить, рассказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.
«
"Что касается того, что делать с освящёнными ветвями, то здесь церковные правила довольно просты и относятся скорее к благочестию, нежели к строгому запрету. Освящённую вербу принято хранить в течение года в святом углу рядом с иконами как напоминание о радости праздника", – рассказал священник РИА Новости.
Когда веточки засохнут или наступит следующее Вербное воскресенье, их не выбрасывают в мусорное ведро, потому что это святыня, отметил он.
«
"Их можно отнести в храм (там обычно есть для этого специальное место), сжечь в чистом месте (например, в печи), закопать в землю там, где не ходят ногами. А можно оставить, где были, добавив их к новым. Можно посадить в горшок или огороде — и через пару лет у вас будет своя персональная верба", – добавил священник.
Освященная верба — это не оберег, а напоминание о воскресающей силе веры и радости встречи Иисуса Христа, напомнил он.
Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим – один из 12 главных церковных праздников. В 2026 году оно отмечается 5 апреля, за неделю до Пасхи. Ему предшествует Лазарева суббота – день, когда Христос воскресил из мёртвых праведного Лазаря.
Он посвящён прибытию Иисуса Христа в Иерусалим перед иудейской Пасхой. Люди, встречавшие его в городе, устлали пальмовыми ветвями дорогу, по которой он въехал в город на осле. В напоминание об этом в Русской церкви установилась традиция приносить в храм и освящать пальмовые ветви, а в Русской церкви её заменили ветки зацветающей вербы. От этого произошло второе название праздника – Вербное воскресенье.
РелигияИерусалимИисус Христос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала