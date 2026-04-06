12:09 06.04.2026
Врач рассказала, как подготовиться к веломарафону
Врач рассказала, как подготовиться к веломарафону
Врач рассказала, как подготовиться к веломарафону

Врач Демьяновская: начинать готовиться к веломарафону лучше за два-три месяца

Участники Московского весеннего велофестиваля. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Готовиться к марафону или длительной велогонке следует за два-три месяца с постепенным увеличением нагрузки, также следует заранее подобрать экипировку и соблюдать режим перед стартом, а во время дистанции регулярно пить и правильно питаться после финиша, рассказала врач-невролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.
"Марафон или длинная велогонка требуют времени на адаптацию. Начинать готовиться лучше за два-три месяца, наращивая нагрузку постепенно - не более чем на 10% в неделю. Стоит распланировать тренировки поэтапно. Сначала заняться укреплением мышечного корсета, связочного аппарата, развитием выносливости. Это могут быть силовые тренировки, аэробные занятия, прыжковые упражнения. Затем можно приступать к бегу или велотрекам на длинные дистанции", - сказала Демьяновская в беседе с информационным порталом РИАМО.
Врач уточнила, что экипировку нужно подготовить заранее. Главное правило заключается в том, что на старте не стоит надевать новую спортивную форму, которую купили накануне и не успели "обкатать". Одежду лучше выбирать из влагоотводящих тканей, а не из хлопка, и проверить, что ничего не натирает - особенно швы и лямки рюкзака.
"Неделя перед событием - не время для рекордов и изнуряющих тренировок. Важно поддерживать обычные нагрузки и следить за режимом дня. Недосып снижает концентрацию, замедляет реакцию и повышает риск травм. В день старта нужен легкий завтрак за два-три часа до начала. Во время гонки важно пить каждые 15-20 минут - воду или изотонический напиток", - добавила врач.
Демьяновская отметила, что после финиша в течение получаса-часа нужно восполнить жидкость и съесть что-то белково-углеводное.
