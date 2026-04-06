Жительницу Урала, издевавшуюся над девушкой-инвалидом, осудили на 9,5 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Карпинский городской суд приговорил к 9,5 годам колонии жительницу Карпинска, издевавшуюся над девушкой-инвалидом, которая впоследствии покончила с собой, фигурантка вину так и не признала, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

"Карпинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Натальи Бродовиковой, обвинявшейся в совершении двух преступлений, в том числе по статье о насильственных действиях сексуального характера. Преступление вызвало большой общественный резонанс", – уточнили в пресс-службе.

По данным инстанции, в ночь на 17 мая 2025 года в одном из жилых домов Карпинска пьяная подсудимая применила насилие к 24-летней девушке, имеющей группу инвалидности, нанесла ей удары и "совершила иные действия сексуального характера". Дело рассматривалось в закрытом режиме.

"После перенесенных издевательств и унижений потерпевшая лишила себя жизни. Свою вину подсудимая не признала", – пояснили в суде.

Суд приговорил Бродовикову к 9,5 годам колонии общего режима, с нее взыскан 1 миллион рублей компенсации морального вреда и материальный ущерб на 80,8 тысячи рублей.

Как добавили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона, дело ее соучастника выделено в отдельное производство.