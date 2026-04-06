Власти Украины могут ужесточить мобилизацию, пишут СМИ

"Сейчас прорабатываются варианты установления четких сроков службы, однако реализовать это без расширения мобилизации невозможно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Решетилова отметила, что при уклонении от мобилизации, наличии брони и коррупционных схем невозможно выстроить ротации. "Люди боятся неопределенности. Если сказать, что служба длится 2-3 года, тогда можно планировать жизнь", - добавила военный омбудсмен.