Власти Украины могут ужесточить мобилизацию, пишут СМИ
Власти Украины могут ужесточить мобилизацию под предлогом введения фиксированных сроков службы, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на военного... РИА Новости, 06.04.2026
"Страна.ua": Украина может ужесточить мобилизацию под предлогом сроков службы
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости.
Власти Украины могут ужесточить мобилизацию под предлогом введения фиксированных сроков службы, сообщает украинское издание "Страна.ua"
со ссылкой на военного омбудсмена Ольгу Решетилову.
"Сейчас прорабатываются варианты установления четких сроков службы, однако реализовать это без расширения мобилизации невозможно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Решетилова отметила, что при уклонении от мобилизации, наличии брони и коррупционных схем невозможно выстроить ротации. "Люди боятся неопределенности. Если сказать, что служба длится 2-3 года, тогда можно планировать жизнь", - добавила военный омбудсмен.
При этом будущие решения по усилению мобилизации, по словам Решетиловой, будут непопулярными.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине
всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады
по правам человека Дмитрий Лубинец
ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.