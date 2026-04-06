22:47 06.04.2026
Украина может угрожать Европе своим военным опытом, считает Фицо
Украина может угрожать Европе своим военным опытом, считает Фицо
Может получиться так, что Украина будет угрожать своим военным опытом, чтобы получить желаемое от Европейского союза, если станет его частью, считает... РИА Новости, 06.04.2026
В мире, Украина, Словакия, Венгрия, Роберт Фицо
© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 6 апр - РИА Новости. Может получиться так, что Украина будет угрожать своим военным опытом, чтобы получить желаемое от Европейского союза, если станет его частью, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Крупные игроки Европейского союза могут сейчас в прямом эфире увидеть, как будет вести себя Украина, если станет членом Европейского союза, чтобы не получилось так, что они будут угрожать нам и своим военным опытом, если не получат того, что будут просить", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в понедельник.
Он напомнил, что Словакия и Венгрия продолжают борьбу за восстановление остановленной Киевом работы нефтепровода "Дружба".
"Это прямо невероятно, как украинский президент ведет себя в отношении просьб Евросоюза о том, чтобы он не атаковал нефтяную и газовую инфраструктуру. Он буквально равнодушен к Европейскому союзу", - сказал Фицо.
По его мнению, терпимость Европейского союза к атакам Украины на энергетическую инфраструктуру в нынешней ситуации является "энергетическим самоубийством".
"Не понимаю, почему сейчас Европейский союз не откажет выдать Украине военный кредит на 90 миллиардов, когда видит реально вредные шаги украинского политического руководства", - сказал Фицо.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Словацкие власти считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
