Украина может угрожать Европе своим военным опытом, считает Фицо

БРАТИСЛАВА, 6 апр - РИА Новости. Может получиться так, что Украина будет угрожать своим военным опытом, чтобы получить желаемое от Европейского союза, если станет его частью, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Крупные игроки Европейского союза могут сейчас в прямом эфире увидеть, как будет вести себя Украина , если станет членом Европейского союза, чтобы не получилось так, что они будут угрожать нам и своим военным опытом, если не получат того, что будут просить", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в понедельник.

Он напомнил, что Словакия Венгрия продолжают борьбу за восстановление остановленной Киевом работы нефтепровода "Дружба".

"Это прямо невероятно, как украинский президент ведет себя в отношении просьб Евросоюза о том, чтобы он не атаковал нефтяную и газовую инфраструктуру. Он буквально равнодушен к Европейскому союзу", - сказал Фицо.

По его мнению, терпимость Европейского союза к атакам Украины на энергетическую инфраструктуру в нынешней ситуации является "энергетическим самоубийством".

"Не понимаю, почему сейчас Европейский союз не откажет выдать Украине военный кредит на 90 миллиардов, когда видит реально вредные шаги украинского политического руководства", - сказал Фицо.

Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Словацкие власти считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.