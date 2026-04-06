Депутат Рады пожаловался, что члены партий устали работать

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Юрий Камельчук пожаловался, что члены Рады IX созыва устали работать, а состояние их здоровья ухудшилось.
"(Депутаты Верховной рады IX созыва - ред.) устали, преимущественно не физически, хотя и такое есть. Потому что первое, что нам сказали депутаты прошлого созыва, когда мы встречались - обратите внимание, у вас ухудшится состояние спины, зрения, слуха, сосредоточенности, памяти... Так оно фактически и случилось", - сказал депутат на видео, опубликованном украинским изданием "Страна.ua".
Также Камельчук добавил, что хоть Рада - это не поле боя, это тоже достаточно болезненное место.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на представителей правящей партии "Слуга народа" сообщило, что Верховная рада IX созыва исчерпала себя, ее комитеты разваливаются на глазах, а депутаты отказываются сотрудничать с Зеленским.
Верховная рада Украины 15-й сессии IX созыва стала самой продолжительной в истории - она работает с 2019 года. Президентские и парламентские выборы не проводятся, при этом в зале часто отсутствует кворум. Прежде ни один украинский парламентский созыв не продлевался до 13-й сессии. Из-за постоянных продлений военного положения и мобилизации на Украине проведения парламентских, президентских и местных выборов не происходит, что создает ситуацию, при которой Зеленский, чьи президентские полномочия истекли 20 мая 2024 года, остается на своей позиции.
