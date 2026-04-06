"Как можно скорее". В Польше выступили с внезапным призывом к Украине

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Украине необходимо пойти на территориальные уступки, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер в интервью интернет-порталу Wirtualna Polska.
"На месте украинских властей я пошел бы на такое решение — пусть временное, но гарантирующее, что мы перестанем стрелять, то есть люди перестанут гибнуть", — отметил он.
По мнению политика, заключить мирное соглашение необходимо "как можно скорее".
"Я вообще не понимаю этого упрямства (со стороны киевского режима. — Прим. ред.), когда речь идет о территориях", — добавил Миллер.
Политик также заключил, что потерять территории — не самый страшный сценарий для Украины.
Во вторник Владимир Зеленский заявил, что Россия выдвинула ультиматум: ВСУ должны покинуть территории на востоке Донбасса в течение двух месяцев.
В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский "должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ Донецкой Народной Республики". Он подчеркнул, что это решение могло бы спасти много жизней и остановить горячую фазу войны.
В среду Минобороны России сообщило, что группировка войск "Запад" полностью освободила Луганскую Народную Республику.