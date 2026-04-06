Чиновники "Укргаздобычи" украли более 6,7 миллиона долларов на закупках
12:47 06.04.2026
Чиновники "Укргаздобычи" украли более 6,7 миллиона долларов на закупках
СБУ: чиновники "Укргаздобычи" украли более 6,7 миллиона долларов на госзакупках

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Должностные лица АО "Укргаздобыча", входящего в структуру "Нафтогаз Украины", организовали схему закупок по искусственно завышенным ценам, нанеся ущерб государству более чем на 6,7 миллиона долларов, сообщила служба безопасности Украины (СБУ).
"Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности… разоблачили противоправную схему в сфере добычи природного газа… в АО "Укргаздобыча", нанесшую государству ущерб более чем на 295 миллиона гривен (6,7 миллиона долларов – ред.). Организаторами сделки были бывшие должностные лица АО "Укргаздобыча", а также аффилированные с ними предприниматели. Схема заключалась в присвоении средств, выделенных на закупки государственной компании… за счет искусственного завышения стоимости материалов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.
Сообщается, что подконтрольные чиновникам "Укргаздобычи" частные компании покупали у производителей и официальных поставщиков химические примеси и другую продукцию по рыночным ценам, а затем продавали госкомпании по ценам, завышенным в 2-3 раза. Прибыль распределялась между участниками схемы.
По информации СБУ, руководителю частной компании и бывшему должностному лицу АО "Укргаздобыча", которое организовывало проведение тендера по закупкам, предъявлены обвинения по уголовной статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Сообщается, что досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании обвиняемым мер пресечения.
