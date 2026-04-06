Чиновники "Укргаздобычи" украли более 6,7 миллиона долларов на закупках

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Должностные лица АО "Укргаздобыча", входящего в структуру "Нафтогаз Украины", организовали схему закупок по искусственно завышенным ценам, нанеся ущерб государству более чем на 6,7 миллиона долларов, сообщила служба безопасности Украины (СБУ).

Сообщается, что подконтрольные чиновникам "Укргаздобычи" частные компании покупали у производителей и официальных поставщиков химические примеси и другую продукцию по рыночным ценам, а затем продавали госкомпании по ценам, завышенным в 2-3 раза. Прибыль распределялась между участниками схемы.