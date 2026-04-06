Сальдо назвал причину паузы в переговорах по Украине - РИА Новости, 06.04.2026
09:58 06.04.2026
Сальдо назвал причину паузы в переговорах по Украине
Пауза в переговорах по урегулированию военного конфликта на Украине связана со ставкой киевского режима на силовой сценарий, поделился мнением с РИА Новости... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T09:58:00+03:00
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Сальдо, Дмитрий Песков
Сальдо назвал причину паузы в переговорах по Украине

Сальдо объяснил паузу в переговорах по Украине ставкой Киева на силовой сценарий

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Пауза в переговорах по урегулированию военного конфликта на Украине связана со ставкой киевского режима на силовой сценарий, поделился мнением с РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Пауза как раз легко объяснима. Переговоры — это всегда отражение реальной обстановки, в том числе на земле. Когда украинская сторона не готова к конструктивному диалогу и продолжает делать ставку на силовой сценарий, процесс закономерно замедляется", - сказал Сальдо.
По его слова, в любом случае решения будут приниматься исходя из интересов безопасности России и ее населения.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
