Сальдо назвал причину паузы в переговорах по Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Пауза в переговорах по урегулированию военного конфликта на Украине связана со ставкой киевского режима на силовой сценарий, поделился мнением с РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Пауза как раз легко объяснима. Переговоры — это всегда отражение реальной обстановки, в том числе на земле. Когда украинская сторона не готова к конструктивному диалогу и продолжает делать ставку на силовой сценарий, процесс закономерно замедляется", - сказал Сальдо.
По его слова, в любом случае решения будут приниматься исходя из интересов безопасности России и ее населения.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
