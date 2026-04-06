Трамп допустил, что США могут начать взимать плату за проход через Ормуз

ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты скорее сами будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, чем позволят делать это Ирану.
"Я бы предпочел сам делать это, чем позволить им. Почему нет? Мы победители. Мы победили. Они потерпели военное поражение. Я имею в виду, что у нас есть концепция, согласно которой мы будем взимать плату за проход", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, готов ли он разрешить Ирану взимать плату за проход по проливу ради достижения сделки.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США не позволят Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, и у президента Трампа есть ряд вариантов, чтобы не допустить этого.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
