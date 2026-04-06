Трамп заявил, что попрощался с НАТО

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что распрощался с НАТО из-за реакции альянса на желание Вашингтона контролировать Гренландию.
"Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "Пока, пока", — посетовал он на пресс-конференции в Белом доме.
На этом Трамп резко прервал общение с журналистами, попрощался и под неумолкающий гул вопросов покинул комнату для брифингов.
Перед этим политик также пожаловался, что отказ НАТО помочь Соединенным Штатам в операции против Ирана стал несмываемым пятном на репутации организации.
"Они нам не были нужны, это очевидно, потому что они вообще никак не помогли. Совсем наоборот. Они фактически из кожи вон лезли, чтобы не помогать. Они даже не хотели предоставить нам взлетно-посадочные полосы", — сказал он, добавив, что Североатлантический альянс — бумажный тигр и Россия его не боится.
На прошлой неделе Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из военного блока. Госсекретарь Марко Рубио отмечал, что Вашингтону надо переосмыслить значение альянса для себя после разрешения конфликта на Ближнем Востоке.