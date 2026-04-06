Не все военные США поддерживали операцию по спасению пилота, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что не все в военном руководстве страны поддерживали операцию по спасению пилота сбитого истребителя F-15E в Иране.

"Не все это поддерживали... были военные, очень профессиональные люди, которые предпочитали этого не делать", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.