США не нуждаются в НАТО, заявил Трамп - РИА Новости, 06.04.2026
21:31 06.04.2026 (обновлено: 21:52 06.04.2026)
США не нуждаются в НАТО, заявил Трамп
США не нуждаются в НАТО, заявил Трамп - РИА Новости, 06.04.2026
США не нуждаются в НАТО, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи союзников по НАТО, которые делают все, чтобы не помогать. РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T21:31:00+03:00
2026-04-06T21:52:00+03:00
сша
иран
израиль
в мире, сша, нато, иран, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, НАТО, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
США не нуждаются в НАТО, заявил Трамп

Трамп: США не нуждаются в НАТО, ситуация ровно противоположная

ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи союзников по НАТО, которые делают все, чтобы не помогать.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
"Они нам не были нужны, это очевидно, потому что они вообще никак не помогли. Совсем наоборот. Они фактически из кожи вон лезли, чтобы не помогать. Они даже не хотели предоставить нам взлётно-посадочные полосы", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.
Он добавил, что "НАТО - бумажный тигр", и, по его словам, российская сторона "не боится НАТО".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа.
В миреСШАНАТОИранИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
