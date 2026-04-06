США не нуждаются в НАТО, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи союзников по НАТО, которые делают все, чтобы не помогать.

"Они нам не были нужны, это очевидно, потому что они вообще никак не помогли. Совсем наоборот. Они фактически из кожи вон лезли, чтобы не помогать. Они даже не хотели предоставить нам взлётно-посадочные полосы", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.