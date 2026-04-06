Трамп утверждает, что иранские переговорщики нацелены на заключение сделки

ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался обсуждать перспективы прекращения огня с Ираном, но заявил, что иранские переговорщики якобы нацелены на заключение сделки.
"Я не могу говорить о прекращении огня, но могу сказать, что у нас есть активный и заинтересованный участник на другой стороне, они хотели бы заключить сделку ... Мы считаем, что они действуют добросовестно. Посмотрим", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.
Трамп сообщал в воскресенье, что США проводят "глубокие переговоры" с Ираном и что сделка может быть достигнута уже ко вторнику. Ранее он заявлял, что Вашингтон и Тегеран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа.