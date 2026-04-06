Трамп назвал отказ НАТО помочь США с Ираном несмываемым пятном

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Отказ НАТО помочь Соединенным Штатам в операции против Ирана стал несмываемым пятном на репутации альянса, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"Я думаю, что это пятно на НАТО, которое никогда не исчезнет. Никогда не исчезнет в моем представлении", — сказал он.
На прошлой неделе Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО. Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, отмечал, что Штатам надо переосмыслить значение альянса для себя после разрешения конфликта на Ближнем Востоке.
Операция США и Израиля против Ирана длится уже больше месяца. В середине марта американский президент призвал некоторые европейские и азиатские государства отправить в регион военные корабли для разблокировки Ормузского пролива, однако многие отказались.
В конце марта глава Белого дома заявил, что запомнит отказ Парижа предоставить свое воздушное пространство для перевозки оружия в Израиль. В канцелярии главы Франции Эммануэля Макрона удивились его комментариям и отметили, что позиция страны не изменилась.
До этого воздушное пространство для авиации, участвующей в операции США и Израиля, закрыла Испания. Ранее она также запретила использовать военные базы Рота и Морон на своей территории.
Трамп уже не раз упрекал союзников по НАТО в отсутствии поддержки и допускал, что Вашингтон может приостановить помощь этим странам. Шеф Пентагона Пит Хегсет накануне заявил, что после урегулирования конфликта с Ираном президент решит вопрос о будущем альянса.