Трамп признал опасность операций в Иране даже после американских ударов

ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что операции внутри Ирана остаются невероятно опасными, несмотря на постоянные удары американских военных по стране.

Истребитель-бомбардировщик F-15E был сбит в небе над Ираном. Третьего апреля началась поисковая операция, один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго Трамп сообщил ночью 5 апреля.