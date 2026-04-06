Трамп признал опасность операций в Иране даже после американских ударов

ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что операции внутри Ирана остаются невероятно опасными, несмотря на постоянные удары американских военных по стране.
"Это (Иран – ред.) невероятно враждебная территория, где у них нет ничего, кроме оружия. Мы уничтожили их противовоздушную оборону, и это отлично. Мы вывели из строя их радары, что тоже здорово. Мы много чего уничтожили, но у них все еще есть — знаете, что попало (в истребитель F-15 - ред.)? Это была ракета, запускаемая с плеча, переносной зенитный комплекс с тепловым наведением. Так что нельзя сказать, что они полностью безоружны", - сказал Трамп во время пресс-брифинга.
Истребитель-бомбардировщик F-15E был сбит в небе над Ираном. Третьего апреля началась поисковая операция, один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго Трамп сообщил ночью 5 апреля.
Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари, в свою очередь, заявлял 5 апреля, что миссия США по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E "провалилась", два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130 были сбиты.