Трамп пригрозил тюрьмой журналисту, рассказавшему о спасении пилота
2026-04-06T21:15:00+03:00
Трамп: журналист, который написал про спасение пилота, отправится в тюрьму
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил тюрьмой журналисту, который первым опубликовал информацию о спасении первого пилота истребителя F-15E, сбитого в небе над Ираном, если он не раскроет личность своего источника.
Истребитель-бомбардировщик F-15E был сбит в небе над Ираном
. Третьего апреля началась поисковая операция, один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго Трамп
сообщил ночью 5 апреля.
"Человек, который написал этот материал, отправится в тюрьму, если не скажет (кто предоставил ему информацию - ред.)", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.
Как заявил американский лидер, администрация США
активно работает над установление личности того, кто передал СМИ информацию о спасательной операции.
"Мы, думаю, сможем его вычислить, потому что обратимся к СМИ, которое это опубликовало, и скажем: "Это вопрос национальной безопасности, выдайте источник, иначе пойдете в тюрьму", - подчеркнул Трамп.
Миссия США по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E "провалилась", два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130 были сбиты, заявил 5 апреля официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив
. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа.