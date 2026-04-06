Трамп пригрозил тюрьмой журналисту, рассказавшему о спасении пилота

ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил тюрьмой журналисту, который первым опубликовал информацию о спасении первого пилота истребителя F-15E, сбитого в небе над Ираном, если он не раскроет личность своего источника.

Истребитель-бомбардировщик F-15E был сбит в небе над Ираном . Третьего апреля началась поисковая операция, один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго Трамп сообщил ночью 5 апреля.

"Человек, который написал этот материал, отправится в тюрьму, если не скажет (кто предоставил ему информацию - ред.)", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

Как заявил американский лидер, администрация США активно работает над установление личности того, кто передал СМИ информацию о спасательной операции.

"Мы, думаю, сможем его вычислить, потому что обратимся к СМИ, которое это опубликовало, и скажем: "Это вопрос национальной безопасности, выдайте источник, иначе пойдете в тюрьму", - подчеркнул Трамп.

Миссия США по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E "провалилась", два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130 были сбиты, заявил 5 апреля официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.