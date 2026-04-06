Трамп заявил, что у него есть "лучший план" по урегулированию в Иране

ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник отверг утверждения о том, что у него якобы нет плана по разрешению ситуации с Ираном, однако отказался раскрывать его детали.
"Я видел, как кто-то сказал: "О, у него нет плана". У меня есть лучший план из всех, но я не собираюсь рассказывать вам, в чем заключается мой план", - сказал Трамп в ходе брифинга.
Ранее портал Axios сообщал, что США, Иран и посредники в регионе обсуждают условия возможного прекращения огня на 45 дней в качестве первой фазы двухступенчатого плана по урегулированию конфликта. Американский чиновник заявлял порталу, что в последние несколько дней администрация Трампа сделала несколько предложений Ирану, однако иранские чиновники "пока что" не приняли ни одно из них.
Трамп сообщил в воскресенье, что США проводят "глубокие переговоры" с Ираном и что сделка может быть достигнута уже ко вторнику. Ранее он заявлял, что Вашингтон и Тегеран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.