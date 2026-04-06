"Заплатим за это". В США забили тревогу после угрозы Трампа в адрес Ирана

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа об иранской нефти противоречит нормам права и морали, заявил экс-подполковник США Дэниел Дэвис в соцсети X.
Так эксперт отреагировал на слова главы Белого дома о том, что он без колебаний забрал бы иранскую нефть, но мнение американской общественности заставляет его сомневаться в целесообразности такого шага.
"Его заявления и угрозы противоречат международному праву, они противоречат американскому законодательству и противоречат любой морали — просто так объявить, что ты собираешься украсть природные ресурсы другой страны, и каким-то образом преподнести это как нечто положительное", —обрушился с критикой Дэвис.
По мнению эксперта, на угрозы в адрес Тегерана "мучительно смотреть".
"Это не удастся устроить, потому что иранское государство не бессильно, у него есть мощные средства возмездия, и, если Трамп выполнит свои угрозы, мы и другие в регионе заплатим за это", — заключил он.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".