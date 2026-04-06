Трамп назвал сбитый над Ираном F-15 первым пораженным самолетом США - РИА Новости, 06.04.2026
20:47 06.04.2026
Трамп назвал сбитый над Ираном F-15 первым пораженным самолетом США
2026-04-06T20:47:00+03:00
Трамп назвал сбитый над Ираном F-15 первым пораженным самолетом США

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сбитый над Ираном истребитель американских ВВС F-15E стал первым пилотируемым самолетом Соединенных Штатов, пораженным Исламской Республикой в ходе операции "Эпическая ярость", утверждает президент США Дональд Трамп.
Американский истребитель-бомбардировщик F-15E был сбит в небе над Ираном. Третьего апреля началась поисковая операция, один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго президент США сообщил ночью 5 апреля.
"F-15, который мы потеряли на прошлой неделе, был первым пилотируемым самолетом, сбитым противником за всю эту операцию", - заявил Трамп на брифинге в Белом доме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Трамп: США могут уничтожить Иран за ночь, и это может скоро случиться
Вчера, 20:45
 
