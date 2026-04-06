Трамп: США могут уничтожить Иран за ночь, и это может скоро случиться - РИА Новости, 06.04.2026
20:45 06.04.2026
Трамп: США могут уничтожить Иран за ночь, и это может скоро случиться
Трамп: США могут уничтожить Иран за ночь, и это может скоро случиться
Президент США Дональд Трамп утверждает, что американские военные якобы способны уничтожить Иран за одну ночь, и это может случиться уже во вторник. РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T20:45:00+03:00
РИА Новости
В мире, Иран, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что американские военные якобы способны уничтожить Иран за одну ночь, и это может случиться уже во вторник.
Американский лидер ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
"Всю страну (Иран - ред.) можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может наступить уже завтра", - сказал Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме.
В то же время Трамп заявил ранее, что Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку в понедельник 6 апреля. В воскресенье Трамп сообщил Axios, что США проводят "глубокие переговоры" с Ираном и что сделка может быть достигнута уже ко вторнику.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа.
