"Они хотят этого". Трамп сделал странное заявление об ударах по Ирану

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Военные действия на Ближнем Востоке якобы идут на пользу иранскому народу, заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит Guardian.
"Когда иранцы не слышат взрывов бомб, они расстраиваются. Они хотят слышать взрывы, потому что хотят быть свободными", – сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналистки PBS News Лиз Ландерс.
Трамп также отметил, что сбитый в пятницу американский истребитель F-15 стал для иранского режима лишь "случайным попаданием" и назвал операцию по спасению летчика "невероятной".
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".