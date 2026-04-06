Трамп высказался про захват иранской нефти

ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что он бы без колебаний забрал иранскую нефть при наличии выбора, но фактор общественного мнения в США заставляет его сомневаться в целесообразности такого шага.
"Если бы выбор был за мной, что бы я хотел сделать? Забрать нефть, потому что она там лежит и ждет, когда ее возьмут. И они (Иран – ред.) ничего не могут с этим поделать. К сожалению, американцы хотят, чтобы мы вернулись домой. Если бы все зависело от меня, я бы забрал нефть, оставил ее себе и заработал бы кучу денег... Просто не думаю, что народ США действительно это поймет", - сказал Трамп журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива.
