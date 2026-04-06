Трамп назвал ответ Ирана на сделку недостаточно хорошим

ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что ответ Ирана на предложение США был существенен, но все еще недостаточно хорош.
Согласно данным иранского государственного агентства IRNA, Иран передал Пакистану ответ на предложение США по окончанию военных действий. Агентство отметило, что Иран отверг возможность перемирия, заявив о необходимости прекращения конфликта на постоянной основе, а также снятия санкций. Кроме того, в ответе содержатся требования Ирана по поводу безопасного передвижения судов через Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа.
