Трамп пообещал не нападать на Канаду из-за уважения к ее истории

ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от идеи превращения Канады в 51-й штат США, объяснив нежелание захватывать соседа уважением к британской монархии и двухсотлетней истории страны.

США. "Полагаю, у канадцев за спиной 200 лет истории и вся эта штука с "О, Канада"… C этим не разобраться за три с половиной года. Так что, думаю, этому не бывать!" – цитирует британская Daily Mail слова Трампа в ответ на вопрос о перспективах присоединения Канады

Президент США также отметил, что пока главой Канады, хотя и номинально, остается король, Трамп не планирует посягать на его власть в этой стране, отмечается в публикации Daily Mail.

Заявление Трампа прозвучало в преддверии анонсированного им государственного визита Карла III и королевы Камиллы в США, который пройдет с 27 по 30 апреля и завершится торжественным банкетом в Белом доме.

До этого американский лидер неоднократно заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом Соединенных Штатов, так как она "полностью зависит от Вашингтона".