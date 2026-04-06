Трамп пообещал не нападать на Канаду из-за уважения к ее истории
Президент США Дональд Трамп отказался от идеи превращения Канады в 51-й штат США, объяснив нежелание захватывать соседа уважением к британской монархии и...
2026-04-06T16:35:00+03:00
Трамп: США не нападут на Канаду из-за уважения к истории страны
ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от идеи превращения Канады в 51-й штат США, объяснив нежелание захватывать соседа уважением к британской монархии и двухсотлетней истории страны.
"Полагаю, у канадцев за спиной 200 лет истории и вся эта штука с "О, Канада"… C этим не разобраться за три с половиной года. Так что, думаю, этому не бывать!" – цитирует британская Daily Mail
слова Трампа
в ответ на вопрос о перспективах присоединения Канады
к США
.
Президент США также отметил, что пока главой Канады, хотя и номинально, остается король, Трамп не планирует посягать на его власть в этой стране, отмечается в публикации Daily Mail.
Заявление Трампа прозвучало в преддверии анонсированного им государственного визита Карла III
и королевы Камиллы в США, который пройдет с 27 по 30 апреля и завершится торжественным банкетом в Белом доме.
До этого американский лидер неоднократно заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом Соединенных Штатов, так как она "полностью зависит от Вашингтона".
Премьер-министр Канады Марк Карни
в ответ заявлял, что его страна никогда не станет частью Соединенных Штатов. Даже в ходе переговоров двух лидеров 6 мая 2025 года Трамп призвал руководство Канады "никогда не говорить "никогда", несмотря на заявление Карни, что его страна "не продается".