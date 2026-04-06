https://ria.ru/20260406/tets-2085510161.html
В Киеве рассказали о масштабе разрушений на городских ТЭЦ
2026-04-06T18:09:00+03:00
в мире
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072275057_0:158:3072:1886_1920x0_80_0_0_e4d87336e762159e3dd1c53ba31af0d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072275057_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0727874471debba2c7979f7860c1b916.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Бахматов: дарницкая ТЭЦ в Киеве уничтожена полностью, а ТЭЦ-6 разрушена на 80%
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) в Киеве уничтожена полностью, а Деснянская ТЭЦ-6 разрушена на 80%, заявил глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов.
"Столичная ТЭЦ-4 уничтожена полностью, а ТЭЦ-6 разрушена на 80%", - сказал Бахматов на видео, опубликованном украинским изданием "Страна.ua".
Работа киевской ТЭЦ-4 была остановлена еще 3 февраля. Еще две теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 - были выведены из строя еще в начале января, об их восстановлении или возвращении в работу не сообщалось.
Директор энергетических программ украинского центра Разумкова Владимир Омельченко в феврале заявил, что восстановление Дарницкой ТЭЦ (ТЭЦ-4) в Киеве
займет от двух с половиной до трех лет, на это потребуется не менее 600-700 миллионов евро.