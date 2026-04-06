Telegram помечает аккаунты пользователей, использующих сторонние приложения - РИА Новости, 06.04.2026
09:45 06.04.2026
Telegram помечает аккаунты пользователей, использующих сторонние приложения
Telegram помечает аккаунты пользователей, использующих сторонние приложения - РИА Новости, 06.04.2026
Telegram помечает аккаунты пользователей, использующих сторонние приложения
Telegram стал помечать аккаунты пользователей по всему миру, которые используют неофициальные приложения для общения в мессенджере, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T09:45:00+03:00
2026-04-06T09:45:00+03:00
технологии, эльдар муртазин, telegram, mobile research group
Технологии, Эльдар Муртазин, Telegram, Mobile Research Group
Telegram помечает аккаунты пользователей, использующих сторонние приложения

Муртазин: Telegram стал помечать аккаунты, использующие неофициальное приложение

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Telegram стал помечать аккаунты пользователей по всему миру, которые используют неофициальные приложения для общения в мессенджере, сообщил РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«
"Telegram помечает аккаунты тех, кто использует сторонние приложения, неофициальный клиент. Функция есть у пользователей во всем мире", - сказал он.
Так, теперь рядом в профиле пользователя написано, что общение с таким аккаунтом может быть небезопасно. Нововведение появилось для того, чтобы потребитель - клиент Telegram - видел, с какого приложения с ним общаются, подталкивая своих друзей и знакомых использовать официальные приложения, пояснил эксперт.
Кроме того, по словам Муртазина, мессенджер ввел функцию и для контроля своей платформы.
"Это такой мягкий способ подталкивать людей к тому, чтобы они сидели в официальной экосистеме Telegram", - подытожил он.
