СМИ: иракский танкер получил запрет на проход через Ормузский пролив

ДОХА, 6 апр - РИА Новости. Танкер с нефтью из Ирака, который направлялся в Индию, не получил разрешение пройти через Ормузский пролив, сообщил вещающий из Катара арабский телеканал Al Arabi со ссылкой на источник в Управлении портов Ирака.
"Танкер с иракской нефтью, который направлялся в Индию, получил запрет на пересечение Ормузского пролива", - отметил источник.
В воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на данные аналитических компаний LSEG и Kpler сообщало, что танкер Ocean Thunder с нефтью из Ирака, направляющийся в Малайзию, проходит через Ормузский пролив. Это произошло на следующий день после того, как Иран заявил, что Ирак освобожден от каких-либо ограничений на транзит, писало агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа.