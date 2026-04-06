Российских операторов связи оштрафовали за нарушения при фильтрации трафика

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Суды оштрафовали российских операторов связи на четыре миллиона рублей за нарушение требования пропускать весь интернет-трафик через ТСПУ , заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.

"В период с 15 октября 2025 года по 31 марта 2026-го территориальные управления Роскомнадзора оформили материалы в отношении 28 операторов связи за нарушение требований к пропуску трафика через технические средства противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования", — сказали в ведомстве.

В 15 случаях операторам назначили штрафы в общей сложности на четыре миллиона рублей, в пяти — вынесли предупреждения, а в восьми — заседания пока не состоялись.

Операторы связи с 1 января 2023 года обязаны пропускать весь интернет-трафик через ТСПУ. Невыполнение этого требования приводит к возникновению информационных угроз для россиян, уточнили в Роскомнадзоре.