Российских операторов связи оштрафовали за нарушения при фильтрации трафика
Суды оштрафовали российских операторов связи на четыре миллиона рублей за нарушение требования пропускать весь интернет-трафик через ТСПУ, заявили РИА Новости в
2026-04-06T15:44:00+03:00
https://ria.ru/20260406/roskomnadzor-2085404286.html
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Суды оштрафовали российских операторов связи на четыре миллиона рублей за нарушение требования пропускать весь интернет-трафик через ТСПУ, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"В период с 15 октября 2025 года по 31 марта 2026-го территориальные управления Роскомнадзора
оформили материалы в отношении 28 операторов связи за нарушение требований к пропуску трафика через технические средства противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования", — сказали в ведомстве.
В 15 случаях операторам назначили штрафы в общей сложности на четыре миллиона рублей, в пяти — вынесли предупреждения, а в восьми — заседания пока не состоялись.
Операторы связи с 1 января 2023 года обязаны пропускать весь интернет-трафик через ТСПУ. Невыполнение этого требования приводит к возникновению информационных угроз для россиян, уточнили в Роскомнадзоре.
Штрафы за нарушение составляют от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч — для индивидуальных предпринимателей и от 500 тысяч до миллиона — для юридических лиц. При повторном нарушении юридическим лицам грозит штраф в размере от трех до пяти миллионов, а должностным лицам и предпринимателям — до трех лет лишения свободы.