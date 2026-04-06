Американец в суде рассказал о воевавшем прадеде и попросился на СВО
Американец Роберт Гилман, которого судят за избиение сотрудника ФСИН, попросился на СВО, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T15:46:00+03:00
Американец Гилман рассказал о воевавшем прадеде и попросился на СВО
ВОРОНЕЖ, 6 апр — РИА Новости. Американец Роберт Гилман, которого судят за избиение сотрудника ФСИН, попросился на СВО, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Воронежа.
В октябре 2024 года иностранца приговорили к семи годам и месяцу лишения свободы за применение силы в отношении против правоохранителей. Его адвокат подала апелляцию. Рассматривая ее, Воронежский областной суд
в апреле 2025-го увеличил срок на год. После нападения на сотрудника ФСИН наказание выросло до десяти лет и месяца.
"В качестве обхождения наказания по этому уголовному делу привели мое желание участвовать в специальной военной операции на Украине в качестве стрелка", — заявил Гилман на ломаном русском во время заседания.
Американец добавил, что имеет награду эксперта по стрельбе, которую вручают американским морпехам.
"Мой отец служил в России, а его отец служил в России, мой прадед служил в России капитаном III ранга, дважды попал под пулю в Сталинграде", — отметил он.
Судья ответила Гилману, что с этим вопросом нужно обращаться в военный комиссариат.