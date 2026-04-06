ВСУ потеряли более 185 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли свыше 185 боевиков, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новодмитровка, Мирополье, Новая Слобода, Бруски и Покровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лозовая, Липцы, Покаляное, Александровка, Землянки и Польная Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили более 185 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и шесть складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
