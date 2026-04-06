Российские бойцы сорвали попытку ВСУ нарушить их связь

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Связисты "Южной" группировки войск предотвратили попытку противника лишить российские подразделения связи и управления на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны.
«
"Военнослужащие батальона связи 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск предотвратили попытку противника нарушить управление нашими подразделениями на краматорско-дружковском направлении СВО", - говорится в сообщении.
Российские военные создали новую систему закрытой связи
12 февраля, 14:56
Система связи и управления войсками в зоне СВО является одной из приоритетных целей для противника, поэтому ВСУ нанесли удар по ретранслятору, который обеспечивал радиосвязь для группировки "Южная".
По словам военного ведомства, для оперативного устранения последствий подобных обстрелов созданы дежурные команды, которые оперативно восстанавливают связь.
«
"Сегодня устанавливали ретрансляторы, повреждённые после артиллерийского обстрела и прилета беспилотных летательных аппаратов противника. Поломка была устранена, связь есть и все работает в штатном режиме", - рассказывает связист с позывным "Руся".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18