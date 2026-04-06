Осужденный за теракт в "Крокусе" покончил с собой в СИЗО
Один из соучастников теракта в "Крокус Сити Холле", осужденный к лишению свободы пожизненно, покончил с собой в камере в СИЗО в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T17:42:00+03:00
Осужденный за теракт в "Крокусе" Юсуфзода Якубджони Давлатхон покончил с собой
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Один из соучастников теракта в "Крокус Сити Холле", осужденный к лишению свободы пожизненно, покончил с собой в камере в СИЗО в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Юсуфзода Якубджони Давлатхон* покончил с собой в СИЗО в Москве", — сказал собеседник агентства.
Как ранее узнало РИА Новости из материалов дела, через банковскую карту Юсуфзоды финансировался теракт в "Крокусе", о чем сам фигурант, по его словам, не знал. Юсуфзода состоял в интернет-сообществе, где проповедовали радикальные течения ислама, выполнял поручения администратора этого канала. На следующий день после трагедии Юсуфзода направился в аэропорт Внуково, попросил забронировать ему место на ближайший рейс в любую страну, но был задержан на паспортном контроле, следует из материалов дела.
В пресс-службе столичного главка ФСИН России
, не называя имени, сообщили, что 6 апреля в камере СИЗО-1 был обнаружен без признаков жизни осужденный к пожизненному лишению свободы.
«
"На место происшествия незамедлительно прибыл медицинский работник учреждения, проведены реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали", — сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что по данному факту проводится доследственная проверка.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года, погибли 149 человек. Двенадцатого марта 2-й Западный окружной военный суд приговорил Юсуфзоду и еще 14 из 19 фигурантов дела к пожизненным срокам, четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до двадцати двух с половиной лет.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.