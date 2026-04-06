Осужденный за теракт в "Крокусе" покончил с собой в СИЗО - РИА Новости, 06.04.2026
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:16 06.04.2026 (обновлено: 17:42 06.04.2026)
Осужденный за теракт в "Крокусе" покончил с собой в СИЗО
Осужденный за теракт в "Крокусе" покончил с собой в СИЗО
Один из соучастников теракта в "Крокус Сити Холле", осужденный к лишению свободы пожизненно, покончил с собой в камере в СИЗО в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.04.2026
РИА Новости
Происшествия, Москва, Россия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Теракт в "Крокус Сити Холле"
Осужденный за теракт в "Крокусе" покончил с собой в СИЗО

Осужденный за теракт в "Крокусе" Юсуфзода Якубджони Давлатхон покончил с собой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФигурант уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзода*
Фигурант уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзода*. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Один из соучастников теракта в "Крокус Сити Холле", осужденный к лишению свободы пожизненно, покончил с собой в камере в СИЗО в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Юсуфзода Якубджони Давлатхон* покончил с собой в СИЗО в Москве", — сказал собеседник агентства.

Обстановка в зале суда перед оглашением приговора обвиняемым в совершении теракта в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам
12 марта, 11:45
Как ранее узнало РИА Новости из материалов дела, через банковскую карту Юсуфзоды финансировался теракт в "Крокусе", о чем сам фигурант, по его словам, не знал. Юсуфзода состоял в интернет-сообществе, где проповедовали радикальные течения ислама, выполнял поручения администратора этого канала. На следующий день после трагедии Юсуфзода направился в аэропорт Внуково, попросил забронировать ему место на ближайший рейс в любую страну, но был задержан на паспортном контроле, следует из материалов дела.
В пресс-службе столичного главка ФСИН России, не называя имени, сообщили, что 6 апреля в камере СИЗО-1 был обнаружен без признаков жизни осужденный к пожизненному лишению свободы.
"На место происшествия незамедлительно прибыл медицинский работник учреждения, проведены реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали", — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по данному факту проводится доследственная проверка.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, погибли 149 человек. Двенадцатого марта 2-й Западный окружной военный суд приговорил Юсуфзоду и еще 14 из 19 фигурантов дела к пожизненным срокам, четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до двадцати двух с половиной лет.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Умер еще один пострадавший во время теракта в "Крокусе"
15 марта, 10:44
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваРоссияКрасногорскКрокус Сити ХоллФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
