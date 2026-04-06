Осужденный за теракт в "Крокусе" покончил с собой в СИЗО

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Один из соучастников теракта в "Крокус Сити Холле", осужденный к лишению свободы пожизненно, покончил с собой в камере в СИЗО в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Как ранее узнало РИА Новости из материалов дела, через банковскую карту Юсуфзоды финансировался теракт в "Крокусе", о чем сам фигурант, по его словам, не знал. Юсуфзода состоял в интернет-сообществе, где проповедовали радикальные течения ислама, выполнял поручения администратора этого канала. На следующий день после трагедии Юсуфзода направился в аэропорт Внуково, попросил забронировать ему место на ближайший рейс в любую страну, но был задержан на паспортном контроле, следует из материалов дела.