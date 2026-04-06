Судья Борисова помогла "авторитету" снять арест с имущества в Краснодаре

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Судья Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольга Борисова, материалы в отношении которой направлены для антикоррупционной проверки, помогла члену группировки криминального авторитета снять арест с имущества в Краснодаре на 10 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.