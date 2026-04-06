Судья Борисова помогла "авторитету" снять арест с имущества в Краснодаре

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Судья Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольга Борисова, материалы в отношении которой направлены для антикоррупционной проверки, помогла члену группировки криминального авторитета снять арест с имущества в Краснодаре на 10 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Сегодня по поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) направила в Генпрокуратуру материалы для проведения антикоррупционных проверок в отношении ряда судей, в том числе Борисовой.
Правоохранители рассказали, что председатель судебной коллегии по гражданским делам кассационного суда Борисова по просьбе члена преступной группировки сочинского криминального авторитета Рубена Татуляна (также известен как Робсон) вызвалась оказать влияние на судебный состав.
"При содействии должностных лиц суда... определением кассации были отменены аресты на объекты недвижимости в центре Краснодара стоимостью 10 миллиардов рублей", - рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что речь идет о гостиничном комплексе Crowne Plaza.